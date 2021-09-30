شرطة البصرة تنفي وجود مظاهر مسلحة وتدخلات عشائرية للاستيلاء على اذاعة المربد

2021/09/30 | 10:04 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / نينا / نفت مديرية شرطة محافظة البصرة ما نشرته اذاعة المربد عبر منصاتها الاعلامية بوجود مظاهر مسلحة وتدخلات عشائرية للاستيلاء على اذاعة المربد.واكدت المديرية بحسب بيان لها اليوم عدم صحة المعلومات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي " مبينة " ان خلاصة الموضوع هو عبارة عن شأن داخلي إداري بين بعض كوادر هذه الإذاعة تمخض عن مشادات كلامية وتدافع بسيط وانتهى الامر .وكانت ادارة اذاعة المربد في البصرة قد نشرت مساء امس الأربعاء وبحسب ما جاء على موقعها الإخباري " ان قوة مسلحة اعتدت على كادرها تساندها جهات مجهولة ما أدى الى اغلاق مبنى الإذاعة .وذكرت الإدارة انه تم غلق الإذاعة بسبب اعتداء قوة مسلحة تساندها جهات مجهولة على الكادر ولازالت تسيطر على مبنى الاذاعة في ظل عدم قدرة الجهات الامنية على التدخل بسبب ضغوطات حزبية وعشائرية ./انتهى

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