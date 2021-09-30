وزير خارجية الكيان الصهيوني يصل الى المنامة

2021/09/30 | 10:04 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ وصل وزير خارجية الكيان الصهيوني يائير لابيد صباح اليوم الى العاصمة البحرينية المنامة في اول زيارة رسمية لوزير صهيوني ./انتهى

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