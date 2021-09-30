الداخلية ترد على انباء تداولتها منصات التواصل: يريدون سلب حقوقنا!

2021/09/30 | 10:07 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت وزارة الداخلية، الخميس، ما تم نشره من اخبار مضللة على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو القوات الامنية في وزارتي الدفاع والداخلية الى مقاطعة الانتخابات.

وذكرت الوزارة في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (30 ايلول 2021)، انه "انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي اخبار مضللة تدعو القوات الامنية في وزارتي الدفاع والداخلية الى مقاطعة الانتخابات، ونحن بدورنا اذ ننفي هذه التداعيات والقوات الامنية بكامل مفاصلها من ضباط ومنتسبين حريصين كل الحرص على الادلاء بأصواتهم الانتخابية والتغيير نحو الافضل لضمان حقوقهم ومستقبل اطفالهم".

واضاف البيان، انه "نريد ان نوضح ان مثل هكذا اخبار تريد ان تسلب حقوق المنتسبين وحرمانهم من ممارسة العملية الديمقراطية في العراق".

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