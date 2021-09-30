أول تعليق لكومان بعد سقوط برشلونة بثلاثية أمام بنفيكا

2021/09/30 | 10:11 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ يعتقد مدرب برشلونة، رونالد كومان، أن فريقه لعب بشكل جيد معظم مجريات المباراة، رغم الخسارة المؤلمة أمام بنفيكا 0-3، أمس الأربعاء، في دوري أبطال أوروبا.وقال المدرب الهولندي خلال تصريحات نقلتها صحيفة “ماركا “الإسبانية: “من الصعب قبول النتيجة النهائية، وعلى الرغم من الخسارة، أعتقد أن الفريق لعب بشكل جيد، حتى أصبحت النتيجة 0-2، حصلنا […]

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