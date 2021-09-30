تصريح مثير من رونالدو بعد هدف الوقت القاتل في ليلة دوري أبطال أوروبا

2021/09/30 | 10:17 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وأحرز أسطورة البرتغال هدفا في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع، ليقلب مانشستر يونايتد تأخره إلى انتصار 2-1 على ضيفه في "أولد ترافورد"، بالمجموعة السادسة من المسابقة.

وقال صاحب الـ36 عاما لشبكة "بي تي سبورت" عقب اللقاء: "إنها وظيفتي (أن أسجل الأهداف)".

وتابع: "يالها من مباراة صعبة. فياريال لعب بشكل جيد جدا وأوجد لاعبوه فرصا عدة.



عانينا قليلا وكنا نعلم قبل اللقاء أن علينا الفوز.



كان أمرا صعبا".

وتأخر يونايتد في الدقيقة 53 بهدف باكو ألكاسير، لكنه أدرك التعادل بتسديدة مباشرة مذهلة من أليكس تيليس.

وفي الثواني الأخيرة، أرسل البديل فريد عرضية إلى رونالدو الذي لعب ضربة رأس إلى جيسي لينغارد، ليهيأها الأخير للمهاجم البرتغالي الذي سدد في المرمى.

واستطرد رونالدو، العائد إلى مانشستر يونايتد بعدما أن غادره عام 2009: "كان فريقنا متوترا قليلا في الشوط الأول والثاني لأكون أمينا، وكنا محظوظين قليلا أيضا، لم نملك الحظ في المباراة الماضية لكننا امتلكناه الآن".

وأشاد هداف دوري أبطال أوروبا على مر العصور بـ"السلوك الرائع لزملائه" وبمؤازرة الجماهير للفريق، متابعا: "هذا ما نريده عندما لا يؤدي الفريق بشكل جيد.



ياله من فوز مهم".

ويتصدر أتلانتا الإيطالي المجموعة بأربع نقاط، متقدما بنقطة واحدة على يانغ بويز السويسري ويونايتد، فيما يأتي فياريال في المركز الأخير بنقطة واحدة.

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