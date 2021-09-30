2021/09/30 | 10:19 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني تنشر وكالة “المركز الخبري الوطني”، أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي بشكل يومي وبحسب متغيرات سوق صرف العملة في العاصمة بغداد ومحافظات البلاد.سعر بيع الدولار 147,750 لكل 100 دولار سعر شراء […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العراق..



أسعار صرف الدولار لهذا اليوم المركز الخبري الوطني.

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