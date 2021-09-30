حقنة يمكن أن تحميك من 100 فيروس مختلف.. كيف سيستخدم الباحثون الأجسام المضادة لمنع الأوبئة في المستقبل؟

2021/09/30 | 10:22 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يريد الباحثون في مركز اللقاحات في فاندربيلت أن يتمتعوا بالقدرة لحماية الناس من الفيروسات المستقبلية.وللقيام بذلك، فهم يطورون طريقة حيث يمكن للمرضى الحصول على حقنة من الأجسام المضادة والتي بدلاً من علاج فيروسات مثل فيروس كورونا، يمكنها أن تمنع انتشار الأوبئة في المستقبل.

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