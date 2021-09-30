2021/09/30 | 10:29 - المصدر: عين العراق

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الخميس 30 سبتمبر 2021 | 10:21 صباحاً

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الإعلان عن دفع رواتب التربية عبر المنصة الالكترونية

أعلن الجهاز المركزي للاحصاء، الخميس، أنه ابلغ وزارة التربية بان رواتبها ستدفع خلال هذا الشهر عبر المنصة الالكترونية، مبينا ان نحو 3 ملايين موظف ادخلت بياناتهم في مشروع “الرقم الوظيفي” ضمن هذه المنصة.

وقال رئيس جهاز الاحصاء في وزارة التخطيط ضياء عواد كاظم، ان “الجهاز اعد منصة تجريبية الكترونية لرفع بيانات الموارد البشرية للموظفين اضافة الى معلوماتهم المتعلقة بالرواتب”، مشيراً الى ان “المنصة اثبتت نجاحها تجريبياً على دوائر التربية في محافظة بغداد.

واضاف كاظم، ان “هناك تنسيقا مع وزارة المالية لربط تمويل الرواتب عبر هذه المنصة من خلال رفع بيانات الموظفين الخاصة بالرواتب والموارد البشرية شهرياً ويكون على اساسها تمويل رواتب موظفي وزارة التربية”، مبينا ان “كتاب التمويل سيكون الكترونيا وفيه قارئ رمز “باركود” وسيصدر عن المنصة وفيه معلومات لتمويل هذه الدوائر”.

واكد كاظم ان “الجهاز ابلغ وزارة التربية ان هذه الالية سيتم العمل عليها خلال الشهر الحالي”، مشيرا الى أن “ادخال بيانات الموظفين في مشروع “الرقم الوظيفي” ضمن المنصة الالكترونية يمثل اهمية كبيرة للتنمية في البلد،لانه سيعطي الحكومة صورة واضحة عن تفاصيل الجسد الوظيفي وما يرتبط به من سياسة مالية”.

ونوه الى ان “هذه الخطوة ستسمح لديوان الرقابة المالية بتدقيق ارقام الموظفين من دون النظر لاسمائهم، كما انها تساعد على حل الكثير من الاشكالات التي ترد على قاعدة البيانات كالتدقيق ومقاطعتها مع باقي الجهات مثل وزارات التجارة والعمل والشؤون الاجتماعية والداخلية”.

وشدد كاظم على “ضرورة نجاح مشروع الرقم الوظيفي، للتأسيس لسياسة مالية سليمة، والعمل على اعادة النظر بالكثير من الاليات التي تحكم الوظيفة في العراق،ومن بينها مراجعة قانون الرواتب وسياسة التعيين”، لافتا الى ان “ملاكات الجهاز تعمل على توسعة المنصة الالكترونية لتشمل باقي الدوائر والوزارات”.

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