2021/09/30 | 10:31 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المفوضية: سنتسلم مراكز الاقتراع قبل ثلاثة أيام من موعد الانتخابات

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الخميس، أنها ستتسلم المباني الخاصة بمراكز الاقتراع (بنايات المدارس) يومي 7 و8 من تشرين الاول المقبل لاجل الانتهاء من الاستعدادات للعملية الانتخابية.

وقالت مساعدة الناطقة الاعلامية لمفوضية الانتخابات نبراس ابو سودة، إن “مفوضية الانتخابات تعمل حاليا على توزيع المواد اللوجستية للانتخابات بين المحافظات، ومن ثم بين مراكز الاقتراع”.

وأضاف أبو سودة، أن “المفوضية ستتسلم بنايات المدارس (مراكز الاقتراع) يومي 7 و8 تشرين الاول المقبل لاجل التحضير للعملية الانتخابية”، مؤكدة ان “المفوضية تنصب جهودها حاليا على توزيع بطاقة الناخب بالاستعانة بملاكات وزارة التربية”.

وأوضحت، أن “قنوات توزيع البطاقات اتسعت لتشمل جميع مراكز الاقتراع التي يصل عددها إلى 8273 مركزا بعد أن كانت 1079 وبالاسلوب نفسه عن طريق فرق ثابتة وجوالة”.

وأشارت أبو سودة الى أن “الفرق الجوالة تتكون من موظفي المفوضية وكذلك التدريسيون الذين يمتلكون دراية بالمناطق، إذ لم يتبق سوى مليوني بطاقة تقريبا من المؤمل توزيعها خلال الايام العشرة المقبلة”.

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