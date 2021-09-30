دانييل كريغ في آخر دور له لفيلم جيمز بوند الجديد.. إليكم لائحة بنجوم قدموا دور جيمز بوند

2021/09/30 | 10:34 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصلت خدمة دانيال كريغ في دوره كجيمس بوند إلى نهايتها مع "لا وقت للموت"، وهي ملحمة كبيرة وطويلة متضخمة تتضمن الأجراس والصفارات المرغوبة، والتي، على الرغم من عيوبها، تلقى نية حسنة كبيرة من الجمهور الذي لقد انتظر (وانتظر) لذلك.

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