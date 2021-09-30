2021/09/30 | 10:34 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص العراق..الإعدام لقاتل والد المحامي “المغيب” علي جاسب المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق.. الإعدام لقاتل والد المحامي “المغيب” علي جاسب) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق.. الإعدام لقاتل والد المحامي “المغيب” علي جاسب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).