بالصور.. وزير خارجية إسرائيل يصل البحرين بأول زيارة رسمية وتاريخية

2021/09/30 | 10:35 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، الخميس، إلى العاصمة البحرينية، المنامة، وذلك في أول زيارة تاريخية لوزير إسرائيلي إلى البحرين.

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