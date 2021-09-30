نجاة قاضٍ من محاولة اغتيال وسط ميسان

2021/09/30 | 10:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – ميسانافاد مصدر امني في محافظة ميسان، اليوم الخميس، بنجاة قاضي من محاولة اغتيال.وقال المصدر لـ (بغداد اليوم) إن "قاض في محافظة ميسان نجى اليوم من محاولة اغتيال".وأضاف أن "القوات الأمنية تجري الان تحقيقاً في هذا العملية للوصول الى منفذيها".

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