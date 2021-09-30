2021/09/30 | 10:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – ميسان

اصدرت محكمة جنايات ميسان، اليوم الخميس، حكما بالاعدام بحق المتهم الذي قام بقتل والد المحامي علي جاسب الهلچي.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، ان محكمة جنايات ميسان تصدر حكما بالاعدام بحق المتهم الذي قام بقتل والد المحامي علي جاسب الهلچي.

وأعلنت شرطة محافظة ميسان، في وقت سابق، اعتقال أحد المتهمين بقتل والد المحامي علي جاسب، في مدينة العمارة (مركز محافظة ميسان جنوبي العراق).

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإعدام لقاتل والد المحامي علي جاسب بميسان) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإعدام لقاتل والد المحامي علي جاسب بميسان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).