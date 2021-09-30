الإمارات تؤكد ضرورة مواصلة تكاتف الجهود لدحض رسائل «داعش»

2021/09/30 | 10:35 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دبي / نينا / استضافت دولة الإمارات العربية المتحدة الاجتماع المرئي لمجموعة عمل الاتصال التابعة للتحالف الدولي ضد تنظيم «داعش» الارهابي والتي تترأسها دولة الإمارات مع كل من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة.وركّز الاجتماع على التطورات الخاصة بجهود مجموعة عمل الاتصال في التصدي لرسائل التطرف والإرهاب، بالإضافة إلى آخر المستجدات في تركيز التحالف على كل من سوريا والعراق وغرب إفريقيا وأفغانستان.وأكد جمال المشرخ مدير إدارة تخطيط السياسات بوزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية - خلال الكلمة الافتتاحية للاجتماع على ضرورة مواصلة تكاتف جهود الأعضاء في التحالف لدحض رسائل «داعش» وفكره المتطرف ومنعه من إعادة ترتيب صفوفه في ظل التقدم الإيجابي المُحرَز من قِبل التحالف خلال السنوات الماضية.كما أكد عزم دولة الإمارات العمل مع الشركاء في مواصلة دعم جهود المجتمع الدولي وهزيمة التطرف والإرهاب من خلال نشر قيم التسامح والتعايش والاعتدال ./انتهى

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