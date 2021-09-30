منتسبو فرع التجارة في واسط ينظمون اعتصاما عن العمل

2021/09/30 | 10:35 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكوت/نينا/ نظم منتسبو دوائر وزارة التجارة في محافظة واسط اليوم وقفة أحتجاجية واعتصام عن العمل لمطالبة الحكومة المحلية بشمولهم بتوزيع قطع الأراضي السكنية .وقال عضو اللجنة التنسيقية للاعتصام محمد العتابي لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للأنباء/نينا/ان:" مطالبة الحكومة المحلية التي اعلنت عن تخصيص اكثر من سبعة آلاف قطعة ارض سكنية، تاتي أسوة بأقراننا من موظفي باقي الدوائر والمؤسسات الحكومية في المحافظة "./إنتهى

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