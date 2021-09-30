تعرف على اسعار صرف الدولار مقابل الدينار في الاسواق المحلية

2021/09/30 | 10:36 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ تنشر “الايام نيوز” أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي بشكل يومي وبحسب متغيرات سوق صرف العملة في العاصمة بغداد ومحافظات البلاد.سعر بيع الدولار 147,750 لكل 100 دولار سعر شراء الدولار 146,750 لكل 100 دولار وفي الجنوب: سعر بيع الدولار 147,750 لكل 100 دولار سعر شراء الدولار 146,750 لكل 100 دولار وفي الشمال: سعر […]

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