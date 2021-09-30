2021/09/30 | 11:02 - المصدر: عين العراق

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الخميس 30 سبتمبر 2021 | 11:00 صباحاً

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التربية تعلن اكمال إجراءات امتحانات الدور الثاني للثالث المتوسط

أعلنت وزارة التربية، الخميس، عن اكمال جميع اجراءاتها اللوجستية الخاصة بامتحانات الدور الثاني لمرحلة الثالث المتوسط والتي ستجرى ببغداد والمحافظات في الـ 14 من شهر تشرين الاول المقبل بمشاركة اكثر من 400 الف طالب وطالبة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة حيدر فاروق السعدون، ان “الاجراءات التي اتمتها، تتضمن تهيئة المراكز واختيار القاعات الامتحانية للطلبة الذين سيشاركون والمقسمين بين طلبة مكملين في الدور الاول، واخرين لم يؤدوا امتحانه اصلا، وتم شمولهم بامتحان الدور الثاني بحسب ضوابط مديرية التقويم والامتحانات”.

وبين السعدون في شأن اخر، ان “نتائج مرحلة السادس الإعدادي ما زالت حتى الآن في مرحلة التدقيق”، لافتا الى “وجود تكثيف للجهود من اجل اتمام عمليات التصحيح بهدف الإعلان عن نتائجها للطلبة في اقرب وقت”.

وكانت الوزارة قد اعلنت عن تأجيل مواعيد الامتحانات بسبب مشاركة الهيئات التربوية في العملية الانتخابية كمراقبين، اضافة الى اشغال المدارس كمراكز انتخابية.

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