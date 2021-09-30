حياة السفر بالكارافان..هل هي مثالية بقدر ما تصورها وسائل التواصل الاجتماعي؟

2021/09/30 | 11:05 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ظاهرة الرحالة الذين يقومون برحلات طويلة في شاحنات صغيرة معدّلة (كارافان) قد تمتد لأشهر آخذة بالنمو، وغالبًا ما يوثق هؤلاء أبرز محطات مغامراتهم على منصة التواصل الاجتماعي "انستغرام"، باستخدام علامة التصنيف #vanlife.

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