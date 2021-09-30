تغطية مباشرة.. مفوضية الانتخابات تطلق تصريحات 'هامة' قبل أيام من انطلاق العملية

2021/09/30 | 11:09 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المفوضية: نتطلع الى مشاركة جماهيرية عالية

المفوضية: خططنا لاقامة انتخابات مختلفة

المفوضية عبر مكاتبها ابوابها مفتوحة للجميع وفرقنا ترصد المخالفات

المفوضية: ليكون حدث الانتخابات فرصة للتصويت الواعي والمفوضية وضيفتها حفظ هذة الاصوات

المفوضية: الاجراءات التي احاطت بالبطاقة الانتخابية جعلت من يشتريها لا يستفيد منها

المفوضية: من يقاطع الانتخابات يسمح لغيره ان يشتري صوته دون سرقة البطاقة

المفوضية: سجلنا ١٧ مليون ببطاقة بايومترية

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