قاض يتعرض لمحاولة اغتيال جنوبي العراق

2021/09/30 | 11:09 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مراسلنا، الخميس، بتعرض القاضي "حارث جبار" الى محاولى اغتيال في محافظة ميسان.

وقال مراسلنا، (30 ايلول 2021)، ان "مسلحين مجهولين فتحوا نيران اسلحتهم على عجلة (حارث جبار) القاضي الاول في محكمة تحقيق ميسان".

واضاف، ان "العملية باءت بالفشل ولم تتسبب باي خسائر بشرية"، مبينا ان "المسلحين كانوا يستقلون عجلة اثناء تنفيذهم للعملية".

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