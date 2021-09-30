2021/09/30 | 11:10 - المصدر: قناة التغيير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل | مفوضية الانتخابات: استبعاد 20 مرشحا بسبب مخالفات قانونية) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
عاجل | مفوضية الانتخابات: استبعاد 20 مرشحا بسبب مخالفات قانونية
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل | مفوضية الانتخابات: استبعاد 20 مرشحا بسبب مخالفات قانونية) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عاجل | مفوضية الانتخابات: استبعاد 20 مرشحا بسبب مخالفات قانونية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).