2021/09/30 | 11:11 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني انقذت الشرطة المجتمعية في دائرة العلاقات والإعلام لوزارة الداخلية، اليوم الخميس، فتاة من التعنيف المفرط على يد أحد أخوالها في محافظة صلاح الدين.وذكر بيان لاعلام الشرطة تلقاه “المركز الخبري الوطني”، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالصور..



فتاة عراقية “حليقة الرأس” تنجو من عنف مفرط المركز الخبري الوطني.

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