2021/09/30 | 11:13 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص المفوضية تكشف عن أعداد المشمولين بالتصويت خلال يوم الاقتراع المركز الخبري الوطني.

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