انقاذ فتاة مكبلة بالسلاسل في صلاح الدين

2021/09/30 | 11:17 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المفرزة وجدت الفتاة مكبلة بالسلاسل وحليقة الرأس حيث قامت بتحريرها.

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