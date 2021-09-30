2021/09/30 | 11:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احتفلت المطربة الإيرانية غوغووش بمرور 21 عاما على كسرها لصمتها بتدشينها ألبوم غنائي جديد وجولة بدول أميركا الشمالية، وفقا لموقع الإذاعة الوطنية العامة "إن بي أر".

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