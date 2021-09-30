المفوضية تحذر من مقاطعة الانتخابات: التزوير عبر شراء البطاقات ’غير ممكن’

2021/09/30 | 11:18 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس - بغداد

أكّدت المفوضية العليا للانتخابات، الخميس، "عدم جدوى" المقاطعة كمحاولة لسلب شرعية الانتخابات المقبلة، فيما علقت حول معلومات حول استغلال آليات الحشد الشعبي لأغراض الدعاية الانتخابية.

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وأكّد رئيس المفوضية جليل عدنان خلف خلال مؤتمر صحفي حضره مراسل "ناس"، (30 أيلول 2021)، أنّ "التزوير عبر شراء بطاقات انتخابية من قبل أشخاص أو جهات غير ممكن، إذ لا يمكن التصويت عبر البطاقة إلا بواسطة الشخص المعني من خلال مقاطعة البصمة الثلاثية".

وأوضح خلف، أنّ "مقاطعة الانتخابات تعني ذهاب الأصوات إلى جهات أخرى، وهي لا تؤثر على شرعية إجراء الانتخابات، وفقاً للقانون".

من جانب آخر، علق خلف حول معلومات عن استغلال آليات دوائر الدولة ومن بينها هيئة الحشد الشعبي لأغراض الدعاية الانتخابية، مبيناً أنّ المفوضية جادة في التحقيق في جميع الخروقات، لكنه بيّن في الوقت نفسه أنّ المفوضية "لا تستطيع جميع الخروقات".

ودعا خلف وسائل الإعلام والمواطنين، إلى "الإبلاغ عن الخروقات لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها".

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