إصابة شرطيين بمواجهة مسلحة مع مطلوبين في أربيل

2021/09/30 | 11:21 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مديرية شرطة محافظة أربيل، اليوم الخميس، إصابة عنصرين من قواتها في مواجهة مسلحة اندلعت مع مطلوبين في قضاء "شقلاوة".

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انها تلقت الليلة الماضية شكوى من مواطن في قسم شرطة شقلاوة/مركز شرطة "بيترمه" بأن شخصين قدما إلى منزله وقاما بتهديده.وأضاف، البيان أن "قوات الشرطة توجهت إلى الموقع المحدد بهدف المراقبة"، مشيرا إلى أنه "وفي الساعة الثانية من صباح اليوم هاجم كل من المتهمين (ا.



ا.



ع.) و (م.



ک.



هـ.) المنزل لتندلع مواجهة مع القوات الأمنية مما أدى إلى اصابة منتسبين اثنين وهما (ريبند أرسلان كمال) و(مهدي عبداللطيف) بجروح بليغة".

ووفقا للبيان فإن "قوات الشرطة تمكنت من القبض على أحد المتهمين، وهي تبذل الجهود للقبض على المتهم الآخر"، منوها إلى "فتح ملف تحقيق بالحادث".

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