العراق بالمركز 46 ضمن أفضل الدول تعايشًا مع سلالة دلتا كورونا

2021/09/30 | 11:24 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد هيمنت الدول الأوروبية على أعلى الدرجات في تصنيف Covid Resilience، لأفضل الدول للتعايش مع فيروس كورونا (دلتا) لشهر ايلول الجاري، حيث احتلت أيرلندا المركز الأول بعد صعودها بشكل مطرد إلى الرتب العليا منذ بداية عام 2021 حسب تقرير أعدته جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.وبحسب التقرير، فإن تصنيف Covid Resilience قد اعتمد على […]

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