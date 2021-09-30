اكتشاف أقدم فسيفساء في منطقة البحر المتوسط في تركيا

2021/09/30 | 11:24 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يساهم اكتشاف حجر رصف، يبلغ عمره 3500 عام في موقع يعتقد أنه مدينة أثرية مفقودة وسط تركيا، ويعتبر أقدم الآثار الفسيفسائية في منطقة البحر الأبيض المتوسط، في تعزيز المعرفة بالحياة اليومية التي لا يزال الغموض يكتنفها للحثيين بالعصر البرونزي.وتتألف … Readmore

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