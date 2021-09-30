المرجع السيستاني ينفي دعمه لأي مرشح او قائمة ويدعو العراقيين للمشاركة في الانتخابات

2021/09/30 | 11:24 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد المرجع الديني الأعلى، علي السيستاني، على ضرورة المشاركة في الانتخابات المقبلة، مشيراً إلى انها “تبقى الطريق الأسلم للعبور بالبلد إلى مستقبل يرجى أن يكون أفضل مما مضى”.وأصدر مكتب السيستاني بياناً جاء فيه أنه “على الناخبين أن يأخذوا العِبَر … Readmore

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