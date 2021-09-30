2021/09/30 | 11:28 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص/المركز الخبري الوطني أعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الاربعاء، موعد إجراء عملية المحاكات بمرحلتها الرابعة، للعناصر الأمنية، بهدف ترصين الخطط الأمنية لدى منتسبيها، من أجل حماية المراكز الانتخابية.وقال المتحدث باسم القيادة، تحسين الخفاجي، لوكالة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العمليات المشتركة لـ”NNC”: المحاكاة الرابعة لترصين خططنا الأمنية المركز الخبري الوطني.

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