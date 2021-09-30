رئيس الجمهورية: انتخابات تشرين تمهد لمراجعة منظومة الحكم

2021/09/30 | 11:30 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ عد رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الخميس، الانتخابات البرلمانية المزمع إجراءها في تشرين المقبل، بأنها تمهيد لمراجعة منظومة الحكم، فيما دعا السلطة الرابعة إلى أخذ دورها في التشجيع على المشاركة بالانتخابات.وقال صالح في مقابلة صحفية، ان “هناك تشكيك وتساؤل حول الانتخابات واختلافها عن سابقاتها، وعملنا على تهيئة مستلزمات الانتخابات”، موضحاً ان “ظروف عصيبة […]

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