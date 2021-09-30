العبادي يؤكد تأييده التام لوصايا المرجعية الدينية حول الانتخابات

2021/09/30 | 11:31 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية حيدر العبادي، تأييده التام لوصايا المرجعية الدينية العليا، موضحا أنه يرى فيها تأكيدا لمواقفها الوطنية الثابتة والمدافعة عن العراق وهيبته وسيادته ومصالحه العليا.OOV وشدد على أنّ المرجعية العليا كانت وستبقى مرجعية أبوية لن … Readmore

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