الحرس الثوري: سندمر مقار المعارضة شمال العراق

2021/09/30 | 11:31 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هدد قائد القوات البرية للحرس الثوري الإيراني محمد باكبور بقصف مقرات المعارضة الايرانية في اقليم كردستان.

واكد باكبور ان بلاده لن تتساهل مع إيجاد مقار إرهابية في شمال العراق وستقوم بتدمير قواعدهم وسترد ردا قاسياً على أبسط تحرك للأعداء.

وحذر باكبور من ان إيران ستقوم بتدمير مقرات وقواعد الجماعات المعادية لإيران إذا لم يقوم المسؤولين العراقيين ومسؤولي إقليم كردستان بطرد عناصر وأعضاء تلك الجماعات بأسرع ما يمكن.

وقال باكبور ان إيران على أتم الاستعداد لمواجهة أي تهديد والحرس الثوري سيرد بقوة على أدنى تحرك للأعداء.

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