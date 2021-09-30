2021/09/30 | 11:33 - المصدر: عين العراق

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الخميس 30 سبتمبر 2021 | 11:18 صباحاً

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إدارة مطار كركوك تكشف موعد افتتاحه رسميا أمام حركة الملاحة الجوية

كشفت اللجنة التنسيقية لإدارة مطار كركوك، الخميس عن موعد افتتاح المطار أمام حركة الملاحة الجوية، الداخلية والخارجية.

وقال مسؤول اللجنة زياد حسين، إن "موعد تشغيل مطار كركوك الدولي أمام حركة نقل الملاحة الجوية سيكون يوم السبت المقبل، والمطار جاهز لاستقبال الرحلات الجوية المحلية والخارجية وسيكون المطار واحد من المطارات الناجحة في العراق ويقدم خدماته للمسافرين بصورة مميزة".

وأضاف: " تم استحصال موافقة سلطة الطيران المدني لتشغيل مطار كركوك الدولي ليكون احدى منجزات الحكومة العراقية ودعمها لجميع مواطني كركوك".

وتابع أن "المطار سيقدم خدماته لقرابة أربعة ملايين نسمة هم سكان كركوك والمحافظات الحدودية معها، مثل نينوى وديالى وصلاح الدين، إلى جانب تأمين مئات فرص العمل وتطوير الاقتصاد وتنشيطه وجذب المستثمرين للمحافظة".

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