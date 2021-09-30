أحد أكبر براكين الأرض يثور في هاواي

2021/09/30 | 11:35 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ثار "بركان كيلويا" أحد أكثر البراكين نشاطا على الأرض، في جزيرة بيغ أيلاند، إحدى جزر هاواي بالمحيط الهادئ، إلى جنوب غربي الولايات المتحدة.

وأكد مسؤولون من هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن ثورة البركان بدأت في فوهة هاليماوماو ببركان كيلوا، في قمة البركان.

الثوران البركاني حصل في منطقة ليست بها منازل، ويتم احتواؤه بالكامل داخل متنزه هاواي فولكانوز الوطني.

وأظهرت لقطات كاميرا عبر الإنترنت للفوهة نوافير من الحمم البركانية تغطي أرضية الفوهة وتتصاعد سحب من الغاز البركاني في الهواء.



كانت المنطقة نفسها موطنًا لبحيرة حمم كبيرة في أوقات مختلفة عبر ماضي ثورات البركان.

من جهته قال كين هون، عالم هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، المسؤول عن مرصد هاواي للبراكين: "تشير كل الدلائل إلى أنها ستبقى داخل فوهة البركان، ولا نرى أي مؤشرات على أن الحمم البركانية تتحرك إلى الجزء السفلي من منطقة الصدع الشرقي حيث يعيش الناس.



حاليًا كل الأنشطة قاصرة داخل المتنزه".

تم رفع مستوى تنبيه البركان إلى "تحذير" وتغير رمز الطيران إلى اللون الأحمر.

في وقت سابق، قال المسؤولون إنه تم الكشف عن زيادة النشاط الزلزالي وتضخم الأرض، وفي ذلك الوقت تم رفع مستويات التأهب وفقا لذلك.

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