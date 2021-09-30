عوامل نجاح الدول.. منارالعبيدي

2021/09/30 | 11:39 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كتب منار العبيدي:

صدر تقرير التنافسية العالمية لسنة ٢٠٢١ واظهر التقرير تصدر سويسرا المركز الاول تليها السويد ثم الدنماركاما عربيا فكان المركز الاول من نصيب الامارات العربيةاكثر الامور التي يتوقف المرء عند مشاهدة الفيديو الاعلاني للتقرير هو السؤال الذي ورد في اخر الفيديو

ماهي العوامل الاساسية للنجاح ؟

لم يكن الجواب الموارد الطبيعية ولا الموارد البشرية ولا الطبيعية الجغرافية او المناخيةكانت الاجابة بسطر واحد تلخص كل العوامل

“قادة اكفاء باليات عمل جيدة”

ان اساس نجاح الدول يعتمد على وجود قادة اكفاء قادرين على نقل البلد الى مستويات تنافسية عاليةدور المنظمات التشريعية والتنفيذية والرقابية هو العمل على توفير اليات وتشريعات تساهم في قدرة البلد على النجاح

لسنا بحاجة لمسؤولين يبلطون شارعا او ينصبون محولات كهربائية او يطلقون وعودا تنتهي بانتهاء الحملات الانتخابية

ما نحتاجه هو البرامج العملية والمعايير التي تحدد النجاح لنقل الدول الى مصاف الدول المتقدمة بغض النظر عن امكانياتها او التحديات الخارجية التي تواجهها

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