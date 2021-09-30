إنفوجرافيك.. كيف تنقل دبي زوار إكسبو 2020 ؟

2021/09/30 | 11:43 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دبي - مباشر: أعدت هيئة الطرق والمواصلات في الإمارات، خطة لنقل زوار معرض إكسبو دبي 2020، من مختلف إمارات الدولة.وتنقل الهيئة زوار إكسبو عبر 9 مواقع موزعة على إمارات أبوظبي والشارقة والفجيرة وعجمان ورأس الخيمة.وهناك 70 حافلة مخصصة لنقل زوار اكسبو …

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