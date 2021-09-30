بابا الإسكندرية يستقبل كاهن الكنيسة الأرثوذكسية في العراق

2021/09/30 | 11:44 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية في المقر البابوي بالقاهرة مساء أمس الأربعاء، الراهب القمص مينا الأورشليمي كاهن الكنيسة الأرثوذكسية فى العراق، الذي يتبع إيبارشية القدس.ويشرف القمص […]

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