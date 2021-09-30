2021/09/30 | 11:44 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنَ مدربُ المنتخب الأولمبي لكرة القدم، التشيكي ميروسلاف سوكوب، اليوم الخميس، قائمةَ المنتخب لبطولة اتحاد غرب آسيا التي ستقام في مدينة الدمام في المملكة العربية السعودية للفترة من (4-12 تشرين الأول المقبل)، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالأسماء..



قائمة المنتخب الأولمبي لبطولة غرب آسيا المركز الخبري الوطني.

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