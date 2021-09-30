برهم صالح: المنظومة الحالية غير قادرة على توفير حياة للعراقيين

2021/09/30 | 11:45 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

دعا رئيس الجمهورية، برهم صالح، "السلطة الرابعة" إلى أخذ دورها في التشجيع على المشاركة بالانتخابات، معتبرًا أن الانتخابات البرلمانية تمهيد لمراجعة منظومة الحكم.

وقال صالح وفي مقابلة صحفية، تابعها "ألترا عراق"، إن "هناك تشكيك وتساؤل حول الانتخابات واختلافها عن سابقاتها، وعملنا على تهيئة مستلزمات الانتخابات"، موضحًا أن "ظروفًا عصيبة مرت على العراق، والجميع يدرك بضرورة الإصلاح وأن المنظومة الحالية غير قادرة على توفير حياة حرة كريمة للعراقيين".

وأضاف صالح أن "انتخابات تشرين تمثل نقطة تحول في العراق، وستكون حدثًا مفصليًا يمهد لمراجعة منظومة الحكم"، مبينًا أن "انتخابات تشرين تتوفر فيها ظروف أسهل من سابقاتها، رغم أن هناك استخدام كثير للمال السياسي".

وتابع صالح "أتمنى على المؤسسات الإعلامية أن تعمل بمستوى الحدث والتشجيع على المشاركة في الانتخابات"، لافتًا إلى أن "السلطة الرابعة لها دور مهم في تثبيت الخروق".

وأكّدت المفوضية العليا للانتخابات، في وقت سابق من اليوم، "عدم جدوى" المقاطعة كمحاولة لسلب شرعية الانتخابات المقبلة.

وأمس، دعا المرجع الأعلى علي السيستاني، إلى "المشاركة الواعية" في الانتخابات المقررة في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

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