مفوضية الانتخابات تطلق تصريحات 'هامة' قبل أيام من انطلاق العملية

2021/09/30 | 11:50 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت مفوضية الانتخابات، الخميس، انه لا تاجيل للعملية المبكرة ومؤتمر اليوم يعد تاكيدا على اقامتها في موعدها المقرر.

واضافت المفوضية في مؤتمر عقدته، حضره مراسل NRT عربية (30 ايلول 2021)، انه "نتطلع الى مشاركة جماهيرية عالية وخططنا لاقامة انتخابات مختلفة"، مبينة ان "ابواب مكاتبها مفتوحة للجميع وفرقنا ترصد المخالفات".

ودعت المفوضية الى ان "يكون حدث ​الانتخابات فرصة للتصويت الواعي والمفوضية وضيفتها حفظ هذة الاصوات"، مشيرة الى ان "من يقاطع الانتخابات يسمح لغيره ان يشتري صوته دون سرقة البطاقة".

واكدت ان "الاجراءات التي احاطت بالبطاقة الانتخابية جعلت من يشتريها لا يستفيد منها"، لافتة الى ان "من يقاطع الانتخابات يسمح لغيره ان يشتري صوته دون سرقة البطاقة".

وتابعت، انه "سجلنا 17 مليون بطاقة بايومترية و​لا يمكن لمن يشتري البطاقات الانتخابية التصويت بها"، مبينة انه تم "استبعاد ​20 مرشحاً مستبعداً من الانتخابات نصفهم لم يكملوا مستمسكاتهم الرسمية".

وشكلت المفوضية، "لجنة تتولى اصدار السمات بخصوص تغطية الاعلاميين الاجانب"، داعية "كل المواطنين لاستلام البطاقة البايومترية".

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