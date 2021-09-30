أربيل تحتضن اليوم منافسات بطولة العراق ببناء الأجسام

2021/09/30 | 11:52 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- حسين عمار تحتضن محافظة أربيل اليوم الخميس منافسات النسخة الثانية من بطولة العراق الفردية ببناء الأجسام للفيزيك والكلاسيك ولمدة ثلاثة أيام، بإشراف الاتحاد العراقي المركزي للعبة بالتعاون مع الاتحاد الفرعي في أربيل.وقال المنسق الإعلامي في الاتحاد المركزي لبناء الاجسام هشام الواني، في تصريح لوكالة الانباء العراقية (واع)، إن" البطولة ستنطلق اليوم باقامة المؤتمر الفني ثم عملية الوزن وقياس الاطوال على ان تبدأ منافسة يوم غد الجمعة لفئة الفيزيك والماسكلر فيزك وتختتم يوم السبت بفعالية الكلاسيك فيزيك والكلاسيك بدي بولدنك".واضاف الواني ان" البطولة ستشهد مشاركة واسعة من اللاعبين تصل الى 350 لاعباً من مختلف انحاء العراق"، مشيرا الى انه "من المؤمل ان يتأهل الاوائل للمشاركة في البطولات وتمثيل العراق في المحافل الدولية القادمة ".

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