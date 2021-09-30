استمرار انخفاض اسعار الذهب في الاسواق العراقية

2021/09/30 | 11:52 - المصدر: يس عراق

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يس عراق:بغداد

استمرت أسعار الذهب “الاجنبي والعراقي” في الأسواق المحلية بالتراجع للأسبوع الثاني على التوالي، اليوم الخميس.

وسجلت أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر وسط العاصمة ‍‍بغداد سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي بلغ 353 الف دينار، بعد ان سجلت 355 الف دينار عراقي يوم امس الاربعاء، فيما بلغ سعر الشراء 349 الفاً.

فيما سجل سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي انخفاضاً أيضاً عند 323 الف دينار، بعد أن سجل 325 الف دينار يوم الخميس الماضي، في حين بلغ سعر الشراء 319 ألفا.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فان سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 355 الف دينار و360 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 325 الفاً و330 الف دينار.

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