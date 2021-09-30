طقس العراق.. انخفاض في درجات الحرارة بدءاً من الإثنين

2021/09/30 | 11:53 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الخميس، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت انخفاض في درجات الحرارة بدءاً من الإثنين.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "طقس يوم غد الجمعة سيكون صحواً، ولا تغير في درجات الحرارة، أما الرياح ستكون شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة (10-20) کم/س في عموم البلاد".

وأضاف أن "طقس يوم السبت سيكون صحواً ودرجات الحرارة سترتفع قليلاً، أما الرياح فستكون شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة (10-20) کم/س في عموم البلاد".

وأشار إلى أن "طقس يوم الاحد سيكون صحواً، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في المنطقتين الشمالية والجنوبية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (20-30) كم/س ومدى الرؤية (6-8) كم".

ولفت إلى أن "طقس يوم الإثنين المقبل سيكون صحواً مع ظهور بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والشمالية، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في المنطقة الجنوبية بينما تنخفض في المنطقتين الوسطة والشمالية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة (20-30) كم/س مسببة تصاعد الغبار في بعض الأماكن بالمنطقة الجنوبية".

وأدناه جدول بدرجات الحرارة ليوم غد الخميس وحالة الطقس للأيام القادمة:

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