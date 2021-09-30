الفيليون في مخيمات ايران..مأساة تبحث عن حلول

2021/09/30 | 11:55 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم سعاد حسن الجوهري

ما كنت قبل اسبوع ادرك معاناة اهلي

واخوتي وابناء شريحتي من الكرد

الفيليين في الخارج.



بل ما كنت اظن بوجود

الكثير منهم في مخيمات الهجرة الا بعد

ان اطلعت على تفاصيل زيارة وفد وزارة

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