الركن المعنوي لجريمة غسل الأموال

2021/09/30 | 11:55 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: القاضي عماد عبد الله

الركن المعنوي هو الحالة النفسية

الكامنة وراء ماديات الجريمة، وتعتبر

جريمة غسل الأموال جريمة عمدية تقوم على

أساس القصد الجنائي عن علم وإرادة،

فيتعين علم الجاني بأن المال محل

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