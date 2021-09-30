الشيخ حمودي يدعو العراقيين لاعتماد خارطة الطريق التي وضعتها المرجعية للناخبين

2021/09/30 | 12:00 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ دعا رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي، الشيخ همام حمودي، اليوم الخميس، الشعب العراقي لاعتماد خارطة الطريق التي وضعتها المرجعية الدينية في النجف الاشرف للناخبين.وقال الشيخ حمودي في بيان، حصلت “الايام نيوز” على نسخة منه، انه “لقد عودتنا المرجعية الدينية العليا ان تكون حاضرةً بالموقف المناسب الذي يحفظ مصلحة الشعب العراقي وسيادة العراق وأمنه […]

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