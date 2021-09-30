الرئيس صالح: توجيهات المرجع السيستاني حول الانتخابات هي موقف وطني حريص وفي ظرف دقيق لحماية الوطن

2021/09/30 | 12:01 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق رئيس الجمهورية، برهم صالح، على وصايا المرجعية الدينية حول الانتخابات المقبلة والتي شجعت الناخبين على المشاركة.وقال برهم صالح في تغريدة: إن “التوجيهات الصادرة عن المرجع الأعلى سماحة السيد علي السيستاني (دام ظله) حول الانتخابات، هو موقف وطني حريص … Readmore

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